Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag freundlich

Das Papier von Johnson Johnson legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 165,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 167,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 165,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 431.606 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 24.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.706,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.804,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 18.04.2023 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,51 USD je Aktie aus.

