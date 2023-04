Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson macht am Vormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 4,5 Prozent auf 165,59 USD. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,60 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,90 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.139 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 186,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 11,29 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 150,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.01.2023 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.706,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.804,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Johnson Johnson am 18.04.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 16.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,51 USD je Johnson Johnson-Aktie.

