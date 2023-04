Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 21:49 Uhr 0,5 Prozent auf 151,20 EUR. Bei 150,80 EUR markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.884 Johnson Johnson-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2022 auf bis zu 178,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 15,15 Prozent wieder erreichen. Bei 137,78 EUR fiel das Papier am 23.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 9,74 Prozent sinken.

Am 24.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 23.706,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.804,00 USD umgesetzt worden.

Am 18.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 16.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,51 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com