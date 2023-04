Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 164,09 USD. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,72 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 164,63 USD. Zuletzt wechselten via New York 177.168 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,69 USD an. Mit einem Zuwachs von 12,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 150,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 9,29 Prozent wieder erreichen.

Johnson Johnson veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,43 Prozent auf 23.706,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 24.804,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.04.2023 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,51 USD je Johnson Johnson-Aktie.

