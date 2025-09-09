DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.439 -0,6%Nas21.845 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,60 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Johnson Johnson im Blick

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Einbußen

10.09.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 175,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
149,42 EUR -1,06 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Johnson Johnson befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 175,25 USD ab. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 174,34 USD. Bei 176,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350.371 Stück gehandelt.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 3,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 140,68 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 24,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

