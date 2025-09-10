Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 176,22 USD.

Das Papier von Johnson Johnson legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 176,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 176,55 USD. Bei 175,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 86.506 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 2,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 16.07.2025. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert