Aktienentwicklung

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit stabiler Tendenz

12.11.25 16:08 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Mit einem Wert von 193,94 USD bewegte sich die Johnson Johnson-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
167,50 EUR 0,84 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Johnson Johnson-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 193,94 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 194,42 USD zu. In der Spitze büßte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 193,11 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 210.709 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,47 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 27,46 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,19 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 vorlegen. Am 26.01.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
