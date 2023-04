Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:03 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 147,50 EUR nach oben. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 147,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 147,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.060 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 178,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 17,23 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 7,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 18.04.2023. Das EPS lag bei 2,68 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24.746,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.804,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 20.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Johnson Johnson.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2023 10,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

J&J-Aktie gibt an der NYSE nach: Johnson & Johnson hebt Jahresziele an - Verlust im ersten Quartal

Ausblick: Johnson Johnson präsentiert Quartalsergebnisse

J&J-Aktie an der NYSE stark: Johnson & Johnson will Klagen mit Milliarden-Vergleich ad acta legen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson & Johnson Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson & Johnson Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson & Johnson

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com