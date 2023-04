Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson macht am Nachmittag Boden gut

Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 161,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 162,50 USD. Mit einem Wert von 162,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 268.960 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,69 USD) erklomm das Papier am 26.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 13,47 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 7,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 18.04.2023. In Sachen EPS wurden 2,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,13 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24.746,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.804,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 20.07.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 16.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Aktie aus.

