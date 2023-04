Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verbilligt sich am Vormittag

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 160,91 USD. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 159,88 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,25 USD. Zuletzt wurden via AMEX 33.208 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 186,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 13,80 Prozent niedriger. Bei 150,25 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 18.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 24.746,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 24.804,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Johnson Johnson am 20.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2023 10,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

