DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.744 +2,1%Nas21.482 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,60 -0,1%Gold3.371 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Aktie im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Nachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 180,66 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
152,70 EUR -1,26 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 180,66 USD zu. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 181,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 268.029 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 181,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: Hätte sich eine Johnson Johnson-Investition von vor 3 Jahren gelohnt?

In eigener Sache

Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen