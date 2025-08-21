Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 180,66 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 180,66 USD zu. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 181,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 268.029 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 181,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.
Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 USD aus.
Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
