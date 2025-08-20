Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend fester

DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.503 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
22.08.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 179,37 USD.

Das Papier von Johnson Johnson konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 179,37 USD. Die Johnson Johnson-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 181,16 USD. Bei 180,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 624.131 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,16 USD) erklomm das Papier am 22.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 0,99 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 21,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 16.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,29 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

