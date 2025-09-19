Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Johnson Johnson am Abend auf rotes Terrain

Blick auf Johnson Johnson-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 174,92 USD nach.

Um 20:07 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 174,92 USD ab. Bei 174,60 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 306.449 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD an. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

