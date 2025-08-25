Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag leichter
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 176,40 USD.
Das Papier von Johnson Johnson befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 176,40 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 175,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 177,05 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.093 Stück gehandelt.
Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 181,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 25,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.
Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,29 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,74 Mrd. USD im Vergleich zu 22,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,84 USD fest.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
