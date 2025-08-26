Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 177,51 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 177,51 USD. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 177,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 176,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 117.247 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 2,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 20,75 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

