Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 175,94 USD.

Das Papier von Johnson Johnson legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 175,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 176,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,05 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.845 Stück gehandelt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 20,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 16.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

