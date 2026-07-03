Airbus und MTU gründen JV für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerk - Aktien im Fokus
Airbus und MTU Aero Engines wollen ihre Zusammenarbeit deutlich ausbauen und ein gemeinsames Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebe gründen.
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Airbus und MTU Aero Engines gründen ein Joint Venture (JV) zur Entwicklung und Vermarktung eines vollelektrischen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwerks. Beide Unternehmen hätten das Ziel, den Technologieführer in diesem Bereich zu schaffen und das erste wasserstoffbasierte Brennstoffzellenantriebssystem für ein Verkehrsflugzeug bereitzustellen, teilte Airbus mit. Wasserstoff habe das Potenzial, langfristig eine entscheidende Rolle bei der erheblichen Reduzierung der Klimaauswirkungen der Luftfahrt zu spielen und den Luftverkehr in einer Weise zu transformieren, die mit den Auswirkungen von Elektrofahrzeugen im Automobilsektor vergleichbar sei.
Das Joint Venture soll das Wissen von Airbus über Verkehrsflugzeugprogramme, die Expertise im Bereich Brennstoffzellenantriebe und flüssigen Wasserstoff mit der mehrjährigen Entwicklung von Brennstoffzellentechnologie von MTU und der Expertise in den Bereichen Triebwerksdesign, -integration, -validierung und -zertifizierung sowie Wartung vereinen. Über die Triebwerkstechnologien hinaus wollen Airbus und MTU weiterhin die Entstehung einer Wasserstoff-Luftfahrtwirtschaft und des damit verbundenen regulatorischen Rahmens fördern, die ebenfalls entscheidende Voraussetzungen für den Beginn des wasserstoffbetriebenen Fliegens in großem Maßstab sind, wie Airbus hinzufügte.
Das Gemeinschaftsunternehmen soll voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen.
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Bildquellen: Airbus, MTU Aero Engines
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