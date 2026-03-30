Aktien von Toyota, Daimler Truck und Volvo im Blick: Toyota-Einstieg bei Brennstoffzellen-Joint-Venture geplant
Toyota will bei Cellcentric einsteigen und gemeinsam mit Daimler Truck und Volvo die Brennstoffzellentechnologie vorantreiben.
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Toyota Motor soll in ein Joint Venture von Daimler Truck und Volvo zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellen für schwere Nutzfahrzeuge einsteigen. Eine nun geschlossene unverbindliche Absichtserklärung sieht vor, dass Toyota Motor im Wege einer Kapitalerhöhung in das Brennstoffzellenunternehmen Cellcentric investieren und zu einem gleichberechtigten Partner werden soll. Mit Toyotas Expertise auf dem Feld der Brennstoffzellen sollen technologischer Vorsprung und Wettbewerbsfähigkeit von Cellcentric gestärkt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Unternehmen.
Überdies wolle Toyota zusammen mit Cellcentric die Entwicklung und Produktion von Einzelzellen für Brennstoffzellen - der Kernkomponente von Brennstoffzellensystemen - verantworten. Ziel sei es, wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln.
Das Joint Venture soll als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen agieren. Daimler Truck, Volvo und Toyota bleiben den Angaben zufolge in allen übrigen Geschäftsbereichen Wettbewerber.Im Heimathandel zeigte sich die Toyota-Aktie am Dienstag letztlich 1,92 Prozent schwächer bei 3,162 japanischen Yen. Daimler Truck verliert via XETRA zeitweise 0,32 Prozent auf 40,85 Euro, während Volvo in Stockholm stellenweise 0,13 Prozent auf 299,80 schwedische Kronen nachgibt.
DJG/rio/brb
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