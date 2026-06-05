Lufthansa und ANA nehmen ITA in das Europe-Japan-JV auf - Aktie im Blick
Das Europa-Japan-Joint-Venture zwischen der Lufthansa und All Nippon Airways (ANA) wird ab Herbst um ITA Airways erweitert.
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Ein entsprechender Vertrag sei auf der IATA-Jahrestagung in Rio de Janeiro unterzeichnet worden, teilte die Lufthansa Group am Montag mit. Durch die Integration des ITA-Drehkreuzes in Rom-Fiumicino sollen Reisende dann von kürzeren und häufigeren Verbindungen zwischen Europa und Japan profitieren.
Das Europa-Japan-Joint-Venture wurde im Jahr 2012 zwischen Lufthansa und ANA gegründet. In den Folgejahren traten Swiss und Austrian Airlines bei.
DJG/cbr/rio
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