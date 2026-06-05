Joint Venture

Das Europa-Japan-Joint-Venture zwischen der Lufthansa und All Nippon Airways (ANA) wird ab Herbst um ITA Airways erweitert.

Das Europa-Japan-Joint-Venture wurde im Jahr 2012 zwischen Lufthansa und ANA gegründet. In den Folgejahren traten Swiss und Austrian Airlines bei.

Ein entsprechender Vertrag sei auf der IATA-Jahrestagung in Rio de Janeiro unterzeichnet worden, teilte die Lufthansa Group am Montag mit. Durch die Integration des ITA-Drehkreuzes in Rom-Fiumicino sollen Reisende dann von kürzeren und häufigeren Verbindungen zwischen Europa und Japan profitieren.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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