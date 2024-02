RWE-Aktie legt etwas zu: RWE und PPC bauen weiteren Solarpark in Griechenland

Joint Venture

Der Energiekonzern RWE hat gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner PPC Renewables den Bau eines neuen Solarparks in Griechenland beschlossen.

Der Solarpark "Orycheio Dei Amynteo" (Amynteo Cluster III) wird mit einer Kapazität von rund 450 MWp in der Region Westmakedonien in Nordgriechenland entstehen, wie der Essener DAX-Konzern RWE mitteilte. Baubeginn soll in den kommenden Monaten sein. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2025 vorgesehen. Die Partner errichten den weiteren Angaben zufolge über ihr Joint Venture Meton Energy in der Region bereits acht große Photovoltaikprojekte (Amynteo Cluster I und II) mit einer Gesamtkapazität von 490 MWp. Die Anlagen sollen noch in diesem Jahr ans Netz gehen.

Die RWE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,28 Prozent auf 32,81 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)