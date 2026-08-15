JOJO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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JOJO hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 152,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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