JOJO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

06.11.26 06:35 Uhr

JOJO veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

JOJO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 224,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net