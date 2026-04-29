Jolt Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jolt Health ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jolt Health die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jolt Health ein Ergebnis je Aktie von -0,200 CAD vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net