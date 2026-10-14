JonDeTech Sensors Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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JonDeTech Sensors Registered präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,470 SEK je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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