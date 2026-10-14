JonDeTech Sensors Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,470 SEK je Aktie erzielt worden.

JonDeTech Sensors Registered präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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