DAX24.271 +0,3%Est506.071 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0300 +2,3%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.458 +2,2%Euro1,1527 -0,1%Öl92,25 -2,9%Gold4.092 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft
Pivotal-Point Nachverfolgung Hormel Foods (HRL): Nahrungsmittelriese glänzt mit Q2-Zahlen - Jahresprognose nach robustem Volumenwachstum erhöht Pivotal-Point Nachverfolgung Hormel Foods (HRL): Nahrungsmittelriese glänzt mit Q2-Zahlen - Jahresprognose nach robustem Volumenwachstum erhöht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jordanien: 20 iranische Raketen abgefangen

11.06.26 11:02 Uhr

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat nach eigenen Angaben in der Nacht 20 aus dem Iran abgefeuerte Raketen abgefangen. Dabei seien Trümmer herabgefallen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär. Es habe aber weder Verletzte noch Sachschaden gegeben. Das Militär beobachte die regionale Sicherheitslage fortlaufend, hieß es weiter. Verletzungen des jordanischen Luftraums würden nicht toleriert.

In der Nacht beschossen sich das US-Militär und der Iran erneut gegenseitig. Im Osten Jordaniens hat das US-Militär an einem Stützpunkt unter anderem Kampfflugzeuge stationiert. Neben Jordanien meldeten auch die Golfstaaten Bahrain und Kuwait in der Nacht iranischen Beschuss./arj/DP/stw