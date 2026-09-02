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Jordanien: Mehrere ballistische Raketen aus dem Iran abgefangen

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat eigenen Angaben zufolge zehn ballistische Raketen aus dem Iran erfolgreich abgefangen. Sie seien zerstört worden. Drei weitere seien in entlegene Gebiete gestürzt, teilte die staatliche jordanische Nachrichtenagentur Petra mit. Es habe keine Verletzten gegeben.

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Der Iran hatte zuvor mitgeteilt, als Vergeltung für vorangegangene US-Attacken amerikanische Militärstützpunkte in Jordanien angegriffen zu haben. Bereits in der Nacht zu Montag hatte der Iran dort US-Stützpunkte attackiert.

Die USA und der Iran hatten am Dienstag neue gegenseitige Angriffe gemeldet. Die Vereinigten Staaten nahmen nach Angaben von Präsident Donald Trump iranische Ziele nahe der Straße von Hormus ins Visier. Die iranischen Revolutionsgarden teilten wenig später in einer von mehreren Staatsmedien veröffentlichten Erklärung mit, eine Vergeltungsaktion habe begonnen. Demnach sollten US-Stützpunkte in der Region mit Raketen und Drohnen beschossen werden, darunter auch in Bahrain./hme/DP/zb

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