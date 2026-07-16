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Jordanien meldet erneuten iranischen Beschuss

AMMAN (dpa-AFX) -Die jordanische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht acht iranische Raketen abgefangen. Sie seien auf das Staatsgebiet des Königreichs gerichtet gewesen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Trümmerteile seien beseitigt worden.

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Im Osten des Landes liegt eine vom US-Militär genutzter Militärstützpunkt, der vom US-Militär. Nach US-Angriffen auf den Iran griff die islamische Republik in der Nacht auch erneut in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait an. Auch iranische Medien berichteten unter Berufung auf die Revolutionsgarden über Angriffe auf US-Ziele in Jordanien./arj/DP/mis

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