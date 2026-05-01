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Jordanien schießt Drohne ab - keine Opfer

20.05.26 12:57 Uhr

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat erneut eine Drohne im eigenen Luftraum abgeschossen. Der Vorfall habe sich nördlich der Hauptstadt Amman ereignet, meldeten die jordanischen Streitkräfte heute. Verletzte habe es nicht gegeben und nur geringen Schaden. Jordanische Medien zeigten Bilder nach dem Vorfall, bei dem an einem Haus unter anderem einige Fenster zu Bruch gingen.

Vergangenen Monat hatten die jordanischen Streitkräfte mitgeteilt, dass der Iran das Land seit Kriegsbeginn mit rund 280 Raketen und Drohnen angegriffen habe. Auch beim jüngsten Angriff richtete sich der Verdacht schnell auf den Iran und die mit ihm verbündeten Milizen in der Region. Im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum - vor allem den Golfstaaten - wurde Jordanien im Iran-Krieg aber vergleichsweise wenig angegriffen.

Jordanien ist ein Verbündeter der USA. Amman unterhält Beziehungen zum Iran, betrachtet dessen Einfluss in der Region aber mit Sorge. Durch seine geografische Lage geriet das Land schon mehrfach in die Schusslinie zwischen dem Iran und Israel. Dabei kam es in vergangenen Jahren auch zu Angriffen der mit Teheran verbündeten Milizen etwa im Irak und in Syrien./jot/DP/nas