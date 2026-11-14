JOST Werke SE Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
JOST Werke SE Un hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 490,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JOST Werke SE Un 447,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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