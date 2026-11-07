JostS Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

JostS Engineering hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,17 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,97 Prozent auf 440,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 537,5 Millionen INR gelegen.

Redaktion Finanzen.net