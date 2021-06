JP Morgan Asset Management kauft Forstverwalter Campbell Global

Von Ryan Dezember

NEW YORK (Dow Jones)--JP Morgan Asset Management übernimmt Campbell Global, die im Auftrag von institutionellen Anlegern wie Renten- und Versicherungsgesellschaften Holzflächen im Wert von 5,3 Milliarden Dollar verwaltet. Die Kohlenstoffbindung in Wäldern auf der ganzen Welt werde eine wichtige Rolle in den Kohlenstoffmärkten spielen und JP Morgan Asset Management erwartet, ein aktiver Teilnehmer an den sich entwickelnden Kohlenstoffbindungsmärkten zu werden. "Diese Akquisition erweitert unser Angebot an Alternativen und demonstriert unseren Wunsch, Nachhaltigkeit auf sinnvolle Weise in unser Geschäft zu integrieren", sagte George Gatch, CEO von JP Morgan Asset Management. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt.

June 21, 2021 14:16 ET (18:16 GMT)