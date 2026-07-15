JP Morgan Chase & Co.: Bayer-Aktie erhält Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Bayer-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) stünden im Einklang mit dem Marktkonsens, schrieb Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Jahresziele bestätigen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 47,60 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,04 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 835.489 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 29,0 Prozent zu. Am 04.08.2026 dürfte Bayer die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Aktuelle Bayer Aktie News
Bayer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|13.07.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.