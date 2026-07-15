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Aktienbewertung

JP Morgan Chase & Co.: Bayer-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: Bayer-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Bayer-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) stünden im Einklang mit dem Marktkonsens, schrieb Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Jahresziele bestätigen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 47,60 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,04 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 835.489 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 29,0 Prozent zu. Am 04.08.2026 dürfte Bayer die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

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DatumRatingAnalyst
13:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Bayer Overweight Barclays Capital
13.07.26 Bayer Buy UBS AG
13.07.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.