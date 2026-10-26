JP Morgan Chase & Co.: Bayer-Aktie erhält Overweight

Aktieneinstufung

26.10.26 13:04 Uhr

Bayer-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertete die Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie mit Nubeqa bei Prostatakrebs am Sonntag positiv. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass die Markterwartungen zu niedrig seien. Die Ergänzung der Strahlentherapie bei Patienten mit sehr hohem Rückfallrisiko sei ein weiterer Wachstumstreiber für Nubeqa.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Bayer konnte um 12:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 45,30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34,66 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 555.131 Bayer-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 22,8 Prozent aufwärts. Am 03.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.