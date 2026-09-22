JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für SAP SE-Aktie

Aktienempfehlung

22.09.26 10:34 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat die SAP SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.

Aktienbewertung im Detail: Die SAP SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:18 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 183,40 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 4,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 140.966 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 10,5 Prozent nach. Voraussichtlich am 21.10.2026 wird SAP SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST



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