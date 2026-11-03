JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Zalando-Aktie

Analyse im Blick

03.11.26 09:24 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Händler habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das strategische Zugeständnis, zur Erzielung langfristiger Vorteile einen Rückgang der Bruttomarge in Kauf zu nehmen, habe den Umsatz gestützt. Derweil sei das aktuelle Kursniveau hoch, und es bestünden weiterhin strukturelle Risiken durch die Öffnung der Plattform für autonome KI-Einkaufsagenten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:07 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 26,22 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,04 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 149.576 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,5 Prozent zu Buche. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT



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