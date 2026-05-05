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Heidelberg Materials-Analyse im Blick

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Heidelberg Materials-Aktie

06.05.26 13:49 Uhr
JP Morgan Chase & Co. mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Heidelberg Materials-Aktie | finanzen.net

Das Heidelberg Materials-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Elodie Rall genauer unter die Lupe genommen.

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sei ermutigend, doch was die Zahlen betrifft, seien die Erwartungen am Markt zuletzt eher noch gestiegen nach den Berichten anderer Branchenwerte. Darin liege also ein gewisses Enttäuschungspotenzial.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 13:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 195,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 27,81 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 181.656 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 12,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:31 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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