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Investment-Tipp

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für MTU Aero Engines-Aktie

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für MTU Aero Engines-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry hat sich intensiv mit dem MTU Aero Engines-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
322.60 EUR -10.50 EUR -3.15 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerkherstellers mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz und vor allem der Barmittelzufluss lägen über den Erwartungen, wogegen das Ergebnis (Ebita) etwas enttäuscht habe, schrieb David Perry am Donnerstag. Dazu habe MTU die Jahreszielspannen für Umsatz und Barmittelzufluss etwas nach oben eingeengt. Dank des zuletzt erstarkten US-Dollar sollten die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 bis 2030 steigen, womöglich jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich. Perry rät, Kursschwächen zum Kauf zu nutzen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 10:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 323,60 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 43,70 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.041 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 7,9 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
11:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG

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