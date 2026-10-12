JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für RWE-Aktie

Aktie bewertet

12.10.26 09:33 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:16 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 58,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 65.537 Stück. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 32,7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 17:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST



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