JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Siemens Healthineers-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal habe leicht unter den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei gesenkt worden, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns im Rahmen der Prognose gelegen und das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:23 Uhr 1,6 Prozent auf 37,80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 43,65 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 384.518 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 13,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 31.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens AG
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)