Analyse im Fokus

JP Morgan Chase & Co. hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Dialysekonzerns tragen zudem weiterhin den Stempel "Negative Catalyst Watch". 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Bei FMC sind die Experten derweil besonders von ihrer negativen Einschätzung überzeugt. Die sehen den Marktkonsens auf dem Holzweg.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,60 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 16,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 50.985 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 1,5 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.