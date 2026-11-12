JP Morgan Chase & Co. beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral

Experten-Analyse

12.11.26 13:04 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat eine umfassende Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Münchner können schmuddelig sein, und dies sei einer dieser Tage, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag nach dem endgültigen Quartalsbericht. Die Munich Re hatte im Oktober bereits das Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht. Hossain wies nun darauf hin, dass die normalisierte Schaden-Kosten-Quote zwar seiner Prognose entsprochen, dabei jedoch von einer höheren Abzinsung profitiert habe.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 12:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 580,80 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 142.743 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 8,2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT



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