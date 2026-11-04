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Overweight-Einstufung

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Overweight

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Vonovia SE-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.80 EUR 0.49 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach der Kappung der Zielvorgaben in der vergangenen Woche durch die Immobiliengruppe seien die wichtigsten Aspekte bereits bekannt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Vonovia SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:48 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 16,62 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 47,41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 685.205 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 28,3 Prozent nach unten. Am 04.11.2026 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
10:01 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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