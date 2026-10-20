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Aktie bewertet

JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight

JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight

Das Deutsche Börse-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Enrico Bolzoni genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
308.60 EUR -0.40 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber hätten sowohl im Aktien-Kassageschäft als auch mit Derivaten einen starken Start ins laufende Quartal hingelegt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:56 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 307,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.579 Deutsche Börse-Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 40,0 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:11 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG

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