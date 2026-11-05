JP Morgan Chase & Co. gibt EON SE-Aktie Overweight

Aktie bewertet

05.11.26 15:37 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat die EON SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 19,28 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,55 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.321.061 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 23,2 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.