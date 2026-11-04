JP Morgan Chase & Co. gibt Fresenius SE-Aktie Overweight

Aktie auf dem Prüfstand

04.11.26 10:01 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Fresenius SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Margen im Segment Biopharmazeutika seien bereits auf dem Niveau, das sie im Jahr 2030 erreichen sollen. Das Unternehmen habe die Kapazitäten, in längerfristiges Wachstum zu investieren.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:45 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 49,22 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 12,16 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.029 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 0,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMT



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