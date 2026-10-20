JP Morgan Chase & Co. gibt Hannover Rück-Aktie Neutral

Aktienempfehlung

20.10.26 17:04 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Hannover Rück-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain.

JPMorgan hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 9. November erwarteten Quartalszahlen seine Schätzungen. Gemäß der üblichen Praxis geht der Analyst davon aus, dass der Rückversicherer für das dritte Quartal sein gesamtes Großschadenbudget in Anspruch nehmen wird. Hossains Jahresüberschussprognose entspricht eigenen Angaben zufolge dem Unternehmensziel. Da Hannover Rück am 25. November einen neuen Strategieplan vorstellen wird, sieht Hossain obendrein kaum Anreiz für den Dax-Konzern, sein Jahresziel sonderlich zu übertreffen ? "wohl auch, um im Hinblick auf den neuen Plan noch Spielraum nach oben zu lassen", schrieb er.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 274,40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 1,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 79.246 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 8,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:19 / BST





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