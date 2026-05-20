Bewertung im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dies schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Präsentation des voll-elektrischen Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 17:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 49,93 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 40,20 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 1.723.397 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 11,0 Prozent. Am 28.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:07 / BST





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