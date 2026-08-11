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Experten-Einschätzung

JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Hannover Rück-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Hannover Rück-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings seien die rückversicherten Großschäden deutlich höher als bei der Konkurrenz, was Fragen aufwerfe. Der Experte rechnet kurzfristig mit einer verhalten negativen Kursreaktion.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:35 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 251,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7,31 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.947 Hannover Rück-Aktien. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 0,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.