JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Hannover Rück-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings seien die rückversicherten Großschäden deutlich höher als bei der Konkurrenz, was Fragen aufwerfe. Der Experte rechnet kurzfristig mit einer verhalten negativen Kursreaktion.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:35 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 251,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7,31 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.947 Hannover Rück-Aktien. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 0,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück
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Hannover Rück Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.