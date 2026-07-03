JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

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Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rüstungskonzerns bis 2030 gesenkt, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Denn die Veränderungen in der Verteidigungstechnologie vollzögen sich viel schneller als erwartet und die deutsche Regierung benötige wohl länger als zunächst gedacht, um Aufträge zu erteilen. Zudem sei er nun mit Blick auf Ausführungsrisiken und Margen vorsichtiger.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:45 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.100,80 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22,64 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.203 Rheinmetall-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 28,8 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST





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