JP Morgan Chase & Co.: Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktienempfehlung

24.07.26 09:48 Uhr

Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Solide sei aber der Free Cashflow, der die Prognosen hingegen übertroffen habe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:31 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 71,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53,20 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 219.411 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 26,0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 24.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST



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